Hintergrund des Anstiegs ist auch Irans Blockade der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus. Seit Beginn der Kämpfe Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der Meerenge nahezu zum Erliegen gekommen. Zwar gehen die Ölexporte der Golfstaaten vor allem in ostasiatische Länder wie China oder Japan. Die Preise für den Rohstoff klettern jedoch weltweit, weswegen auch Autofahrer in Deutschland und den USA damit zu kämpfen haben.