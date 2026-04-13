Sowohl der MSCI World Index als auch der S&P 500 Index haben ihr schlechtestes Quartal seit 2022 hinter sich, nachdem sie im März angesichts erneuter Inflationssorgen und eines durch den Iran-Konflikt ausgelösten Anstiegs der Ölpreise Verluste verzeichneten. Daten vom Freitag zeigten, dass die US-Inflation im März so stark gestiegen ist wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Unterdessen hat sich die Konsumentenstimmung abgeschwächt.