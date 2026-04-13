Die US-Berichtssaison steht kurz vor dem Start - zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Aktienhändler, die durch den Krieg im Nahen Osten, Sorgen um den privaten Kreditmarkt und die disruptive Bedrohung durch künstliche Intelligenz hin- und hergeworfen werden.
Sowohl der MSCI World Index als auch der S&P 500 Index haben ihr schlechtestes Quartal seit 2022 hinter sich, nachdem sie im März angesichts erneuter Inflationssorgen und eines durch den Iran-Konflikt ausgelösten Anstiegs der Ölpreise Verluste verzeichneten. Daten vom Freitag zeigten, dass die US-Inflation im März so stark gestiegen ist wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Unterdessen hat sich die Konsumentenstimmung abgeschwächt.
Anleger sind gespannt darauf, was Unternehmensführer zu all diesen Risiken zu sagen haben, zu denen auch anhaltende Fragen bezüglich US-Zöllen gehören. Goldman Sachs läutet am Montag die US-Berichtssaison ein. In Europa markieren die Ergebnisse des Luxus-Leitunternehmens LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton den Beginn der Zahlensaison.
«Der Iran ist in den Mittelpunkt gerückt - aber der Rest der Show geht weiter, und es gibt immer noch Themen wie die Disruption durch KI, die wir im Auge behalten wollen», sagte Marta Norton, Chef-Anlagestrategin bei Empower. «Es gibt einige Unbekannte, mit denen wir einfach eine Weile leben müssen.»
Am Wochenende beendeten die USA und der Iran ihre direkten Gespräche in Pakistan ohne eine Einigung, was neue Zweifel an den Bemühungen zur Beendigung des Krieges aufkommen liess.
Die Wall Street rechnet nicht mit einer Rekord-Saison. Analysten prognostizieren für den S&P 500 ein jährliches Gewinnwachstum von etwa 12 Prozent für das erste Quartal, das schwächste seit dem zweiten Quartal 2025, laut Daten von Bloomberg Intelligence. Ohne den Technologiesektor, der von der Ölpreissteigerung weniger betroffen ist, würde das Wachstum bei etwa 3 Prozent liegen - das schwächste seit zwei Jahren.
Während Händler sich durch die erhöhte Volatilität navigieren, sind hier fünf Themen, die sie im Auge behalten werden, während die Unternehmensmeldungen eintreffen.
Ölschock
Die Anleger sind noch dabei zu verarbeiten, wie sich der Anstieg der Energiekosten auf die Weltwirtschaft auswirken wird. West Texas Intermediate Öl, das am Freitagnachmittag in New York bei etwa 95 Dollar pro Barrel notierte, liegt mehr als 40 Prozent über seinem Niveau am Vorabend des Konflikts, was die Aussichten für Energieproduzenten verbessert.
Der Energiesektor war der einzige S&P-500-Sektor, der im März zulegte, und die Gewinnerwartungen haben sich verbessert. Vor dem Krieg prognostizierte die Wall Street laut Bloomberg-Daten einen Gewinnrückgang der Gruppe um 8,5 Prozent im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Nun rechnen Analysten mit einem Gewinnsprung von fast 8 Prozent für diesen Zeitraum.
Auf der anderen Seite sind die gestiegenen Ölpreise ein Hindernis für viele Sektoren. Ein Beispiel: Industrieunternehmen, die auf kraftstoffintensive Fabriken und Transportmittel angewiesen sind. «Einige dieser Unternehmen erheben Treibstoffzuschläge, die dazu beitragen, einen Teil dieser zusätzlichen Kosten zu decken», doch diese könnten Kunden abschrecken, sagte Jed Ellerbroek, Portfoliomanager bei Argent Capital Management.
Grosse Einzelhändler sehen sich ähnlichen Sorgen gegenüber, da die Bedenken hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Verbraucher zunehmen. Erhöhte Energiekosten verschärfen die Herausforderungen für europäische Unternehmen zusätzlich, die zudem mit einer möglichen Zinserhöhung konfrontiert sind. Strategen von Barclays senkten ihre Prognose für das regionale Gewinnwachstum im Jahr 2026 angesichts teurerer Ölpreise von 8 Prozent auf 6 Prozent.
«Das gilt, wenn der Ölpreis 2026 im Durchschnitt bei 85 Dollar liegt; ein Durchschnitt von 100 Dollar oder mehr würde die Gewinne in Richtung Null drücken», schrieben die von Emmanuel Cau angeführten Strategen in einer Mitteilung.
KI-Debatte
Nach einer monatelangen Abkehr von Technologiewerten - ausgelöst durch Bedenken hinsichtlich der Ausgaben für KI und deren Potenzial, Softwareangebote zu disruptieren - achten Strategen auf Anzeichen einer Erholung.
«In diesem Quartal wird sich zeigen, ob der Technologiesektor die Führungsrolle zurückerobern kann», sagte Keith Lerner, Chief Investment Officer und Chef-Marktstratege bei Truist Advisory Services. Im Gegensatz zu früheren Quartalen, in denen Bewertungen und Erwartungen hoch waren, sagte Lerner, dass dieser Zyklus damit einhergeht, dass die Gruppe mit den niedrigsten Bewertungskennzahlen seit Jahren gehandelt wird.
Ein Problembereich im Technologiesektor ist die Softwarebranche, wo die Befürchtungen vor Disruptionen durch KI «nach wie vor das grösste Problem darstellen», schrieben CFRA- Analysten in einer Mitteilung. Alle 22 Mitglieder des S&P 500 Software- Subindex haben in diesem Jahr an Wert verloren.
Unruhe bei privaten Kreditfonds
Da die Rücknahmeanträge bei privaten Kreditfonds zunehmen, werden Investoren nach Hinweisen auf die Auswirkungen auf den breiteren Markt Ausschau halten.
Sie werden beobachten, ob Finanzunternehmen Anzeichen für einen Druck zur Abschreibung von Krediten signalisieren, ähnlich wie einige der grossen Verwalter alternativer Anlagen, sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers.
Was allgemeinere Kommentare zur Branche angeht, müssen Anleger «das Ganze ganzheitlich betrachten - und prüfen, ob sich hinter all der Rhetorik echte Bedenken verbergen», sagte er.
Die Aktien der Branchenriesen sind eingebrochen, da die Sorgen über die Qualität privater Kredite, insbesondere an Softwareunternehmen, zunehmen.
US-Zölle weiter im Fokus
Unternehmen haben mehrere Quartale damit verbracht, Investoren über ihr Risiko durch die Zölle von US-Präsident Donald Trump zu informieren, und Händler warten auf neue Informationen nach den umfassenden Änderungen an diesen Abgaben.
Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass viele der Zölle rechtswidrig waren, was Trump dazu veranlasste, einen neuen pauschalen Zollsatz von 10 Prozent einzuführen. Diese Rechtsgrundlage läuft im Juli aus, und die Regierung hofft, ihre Handelspolitik bis dahin neu auszurichten. Das Weisse Haus hat zudem seine Zölle auf Metalle umgestaltet.
Hersteller von Schwermaschinen sind in erheblichem Masse von Zöllen betroffen. Caterpillar hatte erwartet, dass das alte Regime in diesem Jahr etwa 2,6 Milliarden US-Dollar kosten würde. Bekleidungs- und Einrichtungsunternehmen importieren viele ihrer Produkte, und die Abgaben haben die Nachfrage bei Transportunternehmen wie United Parcel Service beeinträchtigt.
Sorgen der Konsumenten
Ob die Konsumausgaben unter der Last der Zollkosten, KI-bedingter Stellenstreichungen und höherer Energiepreise letztendlich einbrechen werden, ist für Aktienstrategen in dieser Gewinnsaison ein zentraler Gesichtspunkt.
«Wir waren ohnehin der Ansicht, dass die Verbraucher nervös sein würden», sagte Scott Chronert, Leiter der US-Aktienstrategieforschung bei Citigroup. Der Ölschock werde eine zusätzliche Herausforderung darstellen, sagte er.
Delta Air Lines teilte diesen Monat mit, dass die Nachfrage nach Buchungen im Premium- und Geschäftsreisebereich weiterhin stark sei, signalisierte jedoch, dass möglicherweise die Flugpreise angehoben werden müssten, um die höheren Treibstoffkosten auszugleichen.
Für Lerner von Truist deutet die anhaltende Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen auf eine «Zwei-Geschwindigkeits-Wirtschaft» hin, in der Verbraucher mit geringerem Einkommen zu kämpfen haben. Er sagte, er werde die Unternehmensergebnisse auf Anzeichen dafür beobachten, dass Verbraucher zu Discountern «runterwechseln».
(Bloomberg/cash)