Das US-Justizministerium hatte argumentiert, eine Klage gegen den Erlass sei verfrüht, da die Behörden die Massnahmen noch nicht endgültig ausgearbeitet hätten. Die Berufungsrichter wiesen ‌dies jedoch zurück. Die Verfügung lege klare und rasch näher rückende Fristen fest, an die sich die Bundesstaaten halten müssten, erklärten sie ​zur Begründung. Die klagenden Staaten hätten daher keine ​andere Wahl, als jetzt zu reagieren. Das ​Justizministerium hatte im Vorfeld gewarnt, bei einer Niederlage möglicherweise den Obersten Gerichtshof der ‌USA anzurufen.