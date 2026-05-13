Die Zölle waren im Februar in Kraft ‌getreten. Trump hatte sich dabei auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974 berufen. Das unterinstanzliche Handelsgericht hatte jedoch geurteilt, ​dass dieses ​Gesetz die Abgaben ⁠nicht rechtfertige. Die Massnahme vom Februar folgte ​auf eine Entscheidung ⁠des Obersten Gerichtshofs der USA, der zuvor den Grossteil ‌von Trumps Zöllen aus dem Jahr 2025 gekippt hatte. Die aktuellen weltweiten Zehn-Prozent-Zölle laufen im Juli ‌aus, sofern der Kongress sie nicht ​verlängert.