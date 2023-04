In St. Moritz ist jede zehnte Wohnung auf Airbnb

In vielen Tourismusorten in den Bergen ist Airbnb tatsächlich eine Grösse im Wohnungsmarkt – in Saas-Fee oder Lauterbrunnen wird jede fünfte Wohnung über die US-Plattform vermietet, in Davos oder St. Moritz ist es jeweils fast jede zehnte.