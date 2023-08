Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. In vorläufigen Zahlen war von 2,4 Prozent die Rede gewesen. Zu Jahresbeginn lag der Zuwachs beim BIP bei 2,0 Prozent und damit nur leicht unter der Wachstumsdynamik des zweiten Quartals.