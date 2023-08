Aktiennachzügler und Qualitätsaktien auf der Kaufliste

Unterstützung für den Bullenmarkt gibt es nicht nur von Bank of America Merrill Lynch, sondern auch von Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS Global Wealth Management. Die Erwartungen der Anleger an den langfristigen neutralen Zinssatz in den USA sind im vergangenen Monat gestiegen. Da das Wirtschaftswachstum auf oder über dem Trend bleibt, hat das nachlassende Rezessionsrisiko in den USA die zyklischen Aussichten für Aktien direkt verbessert und indirekt die Erwartungen an die langfristigen makroökonomischen Aussichten erhöht.