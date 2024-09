Trotz hoher Volatilität kein Crash

Das bemerkenswerteste Merkmal der Kursentwicklung des VIX in der letzten Woche war nicht das Ausmass des Anstiegs von 14 auf 22 Punkte, sondern wie gut die Volatilitätshändler die Bewegung vorhergesehen hatten, schreibt Ed Tom, Direktor Derivatives Market Intelligence, von der Derivatebörse Chicago Board Options Exchange (Cboe) in einem Kommentar am Montag. Während des Rückgangs des S&P 500 Index von 4,2 Prozent in der abgelaufenen Börsenwoche hielt sich der VIX-Index treu ans Drehbuch und «rutschte» nach oben ab.