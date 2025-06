Hedgefonds kaufen weniger Aktien

Hedgefonds kauften letzte Woche weiterhin Aktien, allerdings langsamer, während Investmentfonds Abflüsse von 10 Milliarden Dollar verzeichneten, so Goldman Sachs. Trendfolgefonds kauften mit 2,8 Milliarden US-Dollar relativ wenig Aktien und neigen künftig eher zum Verkauf als zum Kauf. Diese Fonds, die als «Commodity Trade Advisors» oder kurz CTAs bekannt sind, werden diese Woche voraussichtlich über 17 Milliarden US-Dollar in einem rückläufigen Markt abstossen – mehr als dreimal so viel, wie die Gruppe bei einem stagnierenden oder steigenden Markt kaufen würde, so die Goldman-Schätzungen.