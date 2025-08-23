Ein Indikator, der die Gesamtmarktkapitalisierung der US-Aktien im Verhältnis zum US-BIP betrachtet, befindet sich ebenfalls auf einem Allzeithoch. Da viele Unternehmen durch Buyouts von der Börse genommen wurden und andere länger mit dem Börsengang warten, könnte dieser Indikator noch beunruhigender sein, als es den Anschein hat, so Marks.