Die US-Wertpapieraufsicht SEC hob die Beschränkungen aus dem Vergleich von 2022 auf, wie Allianz am Mittwoch in München mitteilte. Eigentlich hatte die Behörde der Konzerntochter Allianz Global Investors (AGI) für zehn Jahre verboten, ein eigenes Fondsgeschäft in den USA zu betreiben. Jetzt ist das Unternehmen die Beschränkungen schon nach gut drei Jahren los.