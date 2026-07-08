Zwar stelle ein solcher Tausch ​nach US-Recht ein Angebot ​und Verkauf von Wertpapieren dar, er könne jedoch ‌von der Registrierungspflicht ausgenommen werden, erklärte die SEC. Die Zusicherung hilft bei der Lösung ​grenzüberschreitender rechtlicher ​Konflikte, die bei ⁠der Notrettung der Credit ​Suisse zutage getreten waren. ⁠Damals hatten die Schweizer Behörden ‌den eigentlichen Abwicklungsplan der Bank verworfen und stattdessen eine Übernahme durch die ‌UBS vermittelt.