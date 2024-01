Bei dem Hackerangriff wurde auf X eine Falschmeldung veröffentlicht, die SEC habe börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) zugelassen. Dies versetzte die Kryptowährungsbranche in Aufruhr und trieb den Kurs der Cyberdevise kurzzeitig in die Höhe. Die Falschmeldung über Bitcoin-ETFs kam nur einen Tag, bevor die SEC tatsächlich grünes Licht für die ersten in den USA gelisteten ETFs gab.