Er habe seine Mitarbeiter angewiesen, Richtlinien zur Festlegung zu erstellen, wann ein Krypto-Token als Wertpapier gilt, erklärte SEC-Chef Paul Atkins am Donnerstag. Zudem sollen Vorschläge für Offenlegungspflichten und Ausnahmen erarbeitet werden. Die SEC solle zudem mit Firmen zusammenarbeiten, die tokenisierte Wertpapiere anbieten wollen, also auf Blockchain basierende Anteile an Aktien oder Fonds.