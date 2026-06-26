Jefferies fordert in einer Analyse von dieser Woche, in der die Aktie von Lindt&Sprüngli mit «Underperform» eingestuft wird, eine realistische Einschätzung des mittelfristigen Wachstums des Schokoladenherstellers. Der zuständige Analyst schreibt, dass der «Kakaoschock» von 2022 bis 2025 zu einem deutlich höheren Markenpreis geführt und diesen vom Massenmarkt-Preisniveau abgekoppelt habe.