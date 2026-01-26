Die Reaktion der UBS-Aktie ist am Montag an der Börse allerdings eher lauwarm. In einem leicht negativen Gesamtmarkt steigt die US-Aktie um 0,5 Prozent auf 37,30 Franken - ein Hinweis darauf, dass der Gesamtmarkt den Titel derzeit als ausgereizt ansieht. Nach einem starken Lauf von Anfang Dezember bis Anfang Januar stieg der Titel auf über 38 Franken, seither zeigt der Kursverlauf seitwärts bis leicht abwärts.