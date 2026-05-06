Kühne+Nagel musste in den letzten Jahren gegen viele Widrigkeiten und Krisen ankämpfen, so die US-Handelspolitik oder zuletzt der Iran-Krieg. Die Aktie hat sich seit dem Höchststand Mitte 2021 im Wert halbiert. Im letzten Oktober fiel sie auf den tiefsten Stand seit über fünf Jahren.