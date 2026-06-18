Mit diesem Update erneuert Analyst Joseph Dickerson seine Kaufempfehlung für die Grossbank. Er geht davon aus, dass die UBS die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal übertreffen wird. Rückenwind erhalte die Bank vor allem durch das dynamische Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA und Asien, wo Kreditwachstum, Neugeldzuflüsse und Margen weiter zunehmen. Der aktuell boomende IPO-Markt mit einer zunehmenden Anzahl an Börsengängen sowie ein verstärktes Übernahmevolumen könnten zudem die Ergebnisse der Investmentbank der UBS positiv beeinflussen. Vor diesem Hintergrund sieht Dickerson die Titel weiterhin günstig bewertet.