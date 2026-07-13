Sie ⁠argumentieren, der Deal würde den Wettbewerb im Filmvertrieb und im Kabelfernsehen einschränken ‌und den Kinos, TV-Anbietern Vertreibern schaden. «Mit dieser ‌Klage setzen sich Kalifornien und ​unsere Nachbarstaaten für freie und faire Märkte ein – nicht für manipulierte Märkte», sagte Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta. Mit der Übernahme will Paramount-Chef David Ellison sein Unternehmen zu einem bedeutenden Konkurrenten von ‌Netflix und Disney machen.