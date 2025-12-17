Trump hat an mehreren Fronten E-Autos ins Visier genommen. Anfang Dezember hatte der Republikaner angekündigt, die von seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden verschärften Verbrauchsstandards für Autos deutlich lockern zu wollen. Der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zufolge würden die Pläne den Autoherstellern 35 Milliarden Dollar bis 2031 sparen, jedoch für den US-Bürger bis 2050 etwa 185 Milliarden Dollar zusätzlich an Spritkosten verursachen. Zudem unterzeichnete Trump ein Gesetz, das die Steuergutschrift für E-Autos von 7500 Dollar abschaffte, und untersagte ein Vorhaben Kaliforniens, den Verkauf von reinen Benzinern bis 2035 zu beenden.