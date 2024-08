Die US-Verbraucher zeigen sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte wieder kauffreudiger. Sie steigerten ihre Konsumausgaben im Juli um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet, nach einem Zuwachs von 0,3 Prozent im Juni. Zugleich sank die Sparquote von 3,1 auf 2,9 Prozent.