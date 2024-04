Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet nur noch um 1,6 Prozent zu, nach 3,4 Prozent im Schlussquartal 2023. Die Notenbank, die am Mittwoch wieder über den Leitzins entscheidet, will mit einem straffen Kurs die Inflation eindämmen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Sie hat zuletzt stillgehalten und den geldpolitischen Schlüsselzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Die noch immer deutlich über dem Inflationsziel von zwei Prozent liegende Teuerung verhindert vorerst eine Zinswende.