Sehen Sie Parallelen zur Flut an Aktienemissionen während der Dotcom-Blase?

Ich war damals mittendrin und habe diese Deals selbst abgewickelt. Wir waren damals die grösste Tech-Investmentbank an der Wall Street. Es kommt darauf an. Der Markt entscheidet. Derzeit finanziert der Markt diese Pläne. Die Transaktionen laufen glänzend. Anleiheemissionen über Nacht? Zack, 40 Milliarden Dollar. Im Moment funktioniert das gut. Das kann sich ändern. Auch der Preis spielt eine Rolle. Die Kreditaufschläge weiten sich aus. Schwächere Marktteilnehmer müssen höhere Zinsen zahlen. Viele verzichten dann auf das Geschäft. Es lohnt sich für sie schlicht nicht mehr. Es gibt also natürliche Bremsen im Markt. In 30 Tagen werde ich ein besseres Gefühl dazu haben. Für Anleiheinvestoren gibt es heute zwei entscheidende Unterschiede. Erstens erzielte die US-Regierung Ende der 1990er-Jahre Haushaltsüberschüsse. Das ist heute nicht der Fall. Es herrscht ein scharfer Wettbewerb um Kapital. Der Staat hat zwar Spielraum. Er kann kurzfristige Schulden machen und diverse Kniffe anwenden. Dieser Wettbewerb um Kapital bleibt jedoch ein Belastungsfaktor. Zweitens sind die Realrenditen heute so attraktiv wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Anleger schwanken daher zwischen Anleihen und Aktien. Ziert sich der Aktienmarkt und weigert sich, weiteres Eigenkapital bereitzustellen, fallen die Aktienkurse. Das Top-Management reagiert dann sofort und weicht auf den Kreditmarkt aus. Auf Käuferseite gibt es einen riesigen Appetit auf Renditen von 7 bis 8 Prozent bei diesen Firmen. Die Konzerne wechseln flexibel zwischen Fremd- und Eigenkapital. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Sie passen genau auf. Ist Fremdkapital gerade günstig, emittieren sie kurzerhand Anleihen für 40 Milliarden Dollar. Wird die Bilanzstruktur anschliessend zu einseitig, schieben sie wieder eine Kapitalerhöhung nach.