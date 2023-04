Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Midland (US-Bundesstaat Michigan) mitteilte. Analysten hatten aber mit einem noch niedrigeren Erlös gerechnet. Neben dem deutlichen Absatzrückgang in Europa, Nahe Osten, Afrika und Indien machten dem Unternehmen auch niedrigere Preise zu schaffen. Die Aktien gaben vorbörslich leicht nach.