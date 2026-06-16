Olin ​und Huntsman bezeichneten den Schritt als ​Fusion unter Gleichen. Durch den Zusammenschluss ​entsteht ein Konzern mit einem für 2025 erwarteten Jahresumsatz von rund ‌12,5 Milliarden Dollar. Die Unternehmen rechnen mit Kosteneinsparungen und Synergieeffekten in Höhe von mehr als 400 Millionen Dollar, von denen ​der ​Grossteil innerhalb von zwei ⁠Jahren erzielt werden soll.