Die starken Zahlen folgen auf einen drastischen Kursrutsch: Im Oktober hatten die Papiere mehr als 40 Prozent an Wert verloren. CoreWeave war in den Mittelpunkt wachsender Ängste vor einer möglichen KI-Blase gerückt. Investoren sorgten sich wegen der hohen Schuldenlast des Unternehmens, das ‌Kredite für den Kauf von Chips, Grundstücken und Energie für KI-Rechenzentren aufnimmt. LSEG-Daten zufolge hat der mit 27 Milliarden Dollar bewertete Konzern noch nie einen Gewinn erzielt und wies im Juni Schulden von ​mehr als 50 Milliarden Dollar auf.