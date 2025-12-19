Die Partei ist seit der ‌Niederlage ihrer Kandidatin Kamala Harris gegen den Republikaner ‌Trump in interne Streitigkeiten und gegenseitige Schuldzuweisungen verwickelt. Harris war erst wenige Wochen vor der Wahl zur Kandidatin geworden, nachdem Amtsinhaber Joe Biden abrupt aus dem Rennen ausgestiegen war. Der als Autopsie bezeichnete Bericht, für den Hunderte Funktionäre im ganzen Land befragt worden waren, sollte eigentlich ⁠einen Konsens über die Gründe der Niederlage schaffen. Nach jüngsten Erfolgen bei Gouverneurswahlen will die Parteiführung den Blick nun jedoch nach vorn richten.