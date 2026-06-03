Der Einkaufsmanagerindex für die US-Service-Unternehmen stieg im Mai auf 54,5 Punkte von ‌53,6 ⁠Zählern im Vormonat, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten monatlichen Umfrage ⁠des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Damit bleibt das Barometer deutlich über der Schwelle von ‌50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert. Von ‌Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit ​einem Anstieg auf 53,8 Punkte gerechnet. Das Barometer für die Aufträge sprang deutlich um 3,8 Punkte auf 57,3 Zähler. Zugleich kletterte der Index für die Kosten auf 71,3 Zähler - das ist der höchste Stand seit ‌2022 zu Zeiten der Corona-Krise.