Im Zuge der Zinserhöhungen in den USA haben auch die Hypothekenkosten stark zugenommen. Die Zentralbank will die starke Teuerung eindämmen und hat dazu die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben. Die US-Zentralbank, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, will die zuletzt auf 3,4 Prozent gestiegene Jahresteuerungsrate nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts drücken. Sie tastete die Leitzinsen zuletzt mehrmals nicht an. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass sie auch Ende des Monats noch stillhalten wird und im Frühjahr womöglich den ersten Schritt nach unten folgen lassen wird.