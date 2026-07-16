Die teure Energie infolge des ‌Iran-Krieges löste einen Inflationsschub in den USA aus, der im Juni allerdings an Kraft verloren hat: Die Teuerungsrate sank auf 3,5 Prozent, nach 4,2 Prozent ​im ​Mai. Aus dem Führungskreis der ⁠US-Notenbank ist zuletzt der Ruf nach einer Zinserhöhung ​laut geworden, sollte die Inflation ⁠nicht bald abebben. Entsprechend äusserten sich Fed-Direktorin Lisa Cook und auch ‌ihr Kollege Christopher Waller. Notenbankchef Kevin Warsh betonte, die Fed werde dafür sorgen, dass der Inflationsschub der letzten Jahre der Vergangenheit ‌angehöre. An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass die ​US-Zentralbank auf ihrer Sitzung Ende des Monats noch stillhält und die Zinsen dann im September anheben dürfte.