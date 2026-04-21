Die Umsätze im US-Detailhandel stiegen im Monatsvergleich um 1,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt lediglich mit einem Plus von 1,4 Prozent gerechnet.Auch im Vormonat gab es eine positive Überraschung: Im Februar waren die Erlöse um revidierte 0,7 Prozent gestiegen. Hier war zunächst ein Plus von 0,6 Prozent ermittelt worden.