Weil Unternehmen aus der Volksrepublik nicht mehr an Maschinen zur Herstellung hochmoderner Prozessoren kommen, investieren sie verstärkt in die Produktion technologisch älterer, ausgereifter Chips, die vor allem in Autos und Robotern eingesetzt werden. In einigen Jahren könnten sie dann europäischen Firmen wie Infineon oder STMicro ihre bisherige Domäne streitig machen.