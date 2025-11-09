Wie sieht eine solche Firmenkultur aus?

Die meisten Firmen, vor allem in den USA, werden kurzfristig geführt. Exceptional Growth-Unternehmen dagegen haben oft Gründer oder langfristig denkende Teams an der Spitze, die das Unternehmen über ein Jahrzehnt oder länger entwickeln wollen. Die sind meistens getrieben von einer Mission, also geht es nicht primär um schnellen Profit, sondern darum, etwas zu verändern, Probleme zu lösen, Leben zu verbessern. Und diese Haltung sorgt über 10 Jahre hinweg für den grössten Unterschied. Deshalb schauen wir uns die Menschen an: Wie behandeln sie Kunden? Wie verhalten sie sich unter Druck? Sind sie konsequent? Ein Beispiel: Toby Lütke, CEO von Shopify. Als KI so richtig hochkam, hat er das komplette Logistikgeschäft abgestossen, weil es nicht zur langfristigen Mission passte – und den Fokus radikal auf KI gedreht. Das ist kulturelle Klarheit, und genau so etwas suchen wir.