Händler machten zudem Spekulanten für den drastischen Anstieg verantwortlich. ​Viele Marktteilnehmer waren Short-Positionen eingegangen, hatten ‌also auf fallende Preise gesetzt. Da ‍der Februar-Kontrakt am Dienstag ausläuft, waren sie gezwungen, sich schnell ​mit Erdgas einzudecken, um ihre Positionen glattzustellen. Im Tagesverlauf war der Preis deshalb zeitweise sogar um bis ‌zu 41 Prozent auf knapp ⁠7,44 Dollar nach oben geschossen. Verschärft ‌wurde die Lage durch einen Einbruch der Förderung: Daten der LSEG ‍zufolge fiel die US-Gasproduktion am Sonntag auf ein Zweijahrestief, da vor allem in ​Texas und Louisiana zahlreiche Bohrlöcher einfroren.