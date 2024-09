«Wir können nur sagen, dass es eine zivilrechtliche Untersuchung durch das Department of Justice gegeben und SAP von Anfang an kooperiert hat», teilte der Walldorfer Softwarekonzern per E-Mail am Mittwoch mit. Von strafrechtlichen Ermittlungen sei SAP aber nichts bekannt. Zuvor hatte SAP-Finanzvorstand Dominik Asam dem Nachrichtensender «CNBC» erklärte, er sei sich derzeit keiner strafrechtlichen Ermittlungen gegen SAP bewusst.