Musk verspricht seit Jahren, dass in Kürze selbstfahrende Autos auf die Strassen kommen. So sagte er 2016, dass der Autopilot «wahrscheinlich besser» sei als ein Mensch am Steuer. In Tesla-Videos, die im Archiv der Homepage gespeichert werden, hiess es: «Es sitzt nur aus rechtlichen Gründen ein Mensch am Steuer. Er macht nichts. Das Auto fährt alleine.» Erst vor wenigen Wochen hat Tesla erneut Robotaxis angekündigt, die autonom fahren können. Tesla-Anwälte schreiben Gerichtsunterlagen aus dem Jahr 2022 zufolge, «das Scheitern, ein langfristiges Ziel zu erreichen, ist kein Betrug».