In der vergangenen Woche stellten 227.000 US-Amerikaner einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Experten hatten mit 235.000 gerechnet, nach abwärts revidiert 232.000 in der vorangegangenen Woche. Die Zahlen deuten auf einen robusten Arbeitsmarkt hin. Kritisch wird es erst ab einer Zahl von rund 270.000, die Experten als Signal für eine negative Trendwende am Jobmarkt gilt.