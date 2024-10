In der vergangenen Woche - bis zum 28. September - stellten 225.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg von 6000 lag über den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Experten, die mit 220.000 gerechnet hatten. Die Zahlen deuten auf einen stabilen Arbeitsmarkt hin. Kritisch wird es ab einer Zahl von rund 270.000, die eine negative Trendwende am Arbeitsmarkt einläutet.