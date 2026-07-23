Die Erstanträge gingen in der vergangenen Woche um 22'000 auf 187'000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 210'000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 1000 auf 209'000 nach oben revidiert.