Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei geldpolitischen Entscheidungen stark an der Entwicklung des Jobmarktes. Sie hat den soliden Arbeitsmarkt als Argument gegen das Abgleiten der Wirtschaft in eine tiefe Rezession angeführt und versucht, mit starken Zinserhöhungen die sehr hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Zuletzt hat die Notenbank den Leitzins am Mittwoch deutlich um 0,75 Prozentpunkte angehoben.