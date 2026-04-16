Die US-Konjunktur ist zuletzt ‌gewachsen, während die Beschäftigung stabil blieb, wie aus dem jüngsten Konjunkturbericht der Zentralbank Federal Reserve hervorgeht. Darin heisst es weiter, ​der ​Iran-Krieg und der damit ⁠verbundene Anstieg der Energiepreise hätten spürbare Auswirkungen ​auf die Wirtschaft. Der ⁠Konflikt sei eine Hauptursache für Unsicherheit, die Personalentscheidungen, Preisgestaltung ‌und Investitionen erschwere. Experten erwarten, dass die Fed weiter stillhalten und ihren Leitzins auf der nächsten ‌Sitzung Ende April in der Spanne von 3,50 ​bis 3,75 Prozent belassen wird.