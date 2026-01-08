Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche zwar um 8.000 auf 208.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Anstieg auf 212.000 gerechnet. Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 200.000.