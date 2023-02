In der vergangenen Woche gingen die Erstanträge um 3000 auf 192'000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Seit Mitte Januar liegt die Zahl der Hilfsanträge unter 200'000. Werte unter dieser Marke werden von Experten als ein sehr niedriges Niveau eingeschätzt, was für eine weiter robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt der grössten Volkswirtschaft der Welt spricht.