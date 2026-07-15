Warsh, für den am Nachmittag (16.00 Uhr MESZ) im Bankenausschuss des Senats eine weitere Anhörung ​ansteht, betonte, ​er werde eine unabhängige Geldpolitik ⁠betreiben. Er ist im Mai ins Amt gekommen ​und löste den von ⁠US-Präsident Donald Trump immer wieder scharf kritisierten Fed-Chef Jerome Powell ab. Die Finanzmärkte ‌gehen davon aus, dass Trump mit seinen immer wieder vorgebrachten Zinssenkungsforderungen auch bei Warsh nicht durchdringen wird. Die Fed könnte vielmehr ‌im September die geldpolitischen Zügel anziehen. Die US-Notenbank Federal Reserve beliess ​den Leitzins auf der ersten Sitzung unter Warshs Vorsitz im Juni in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent.