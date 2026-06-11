Die Erzeugerpreise dienen als frühe Hinweisgeber für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die Ölpreise sind seit Beginn des Iran-Krieges ​Ende Februar spürbar gestiegen und ​haben damit auch die US-Inflationsrate kräftig ​in die Höhe getrieben. Die Teuerung kletterte im Mai um ‌4,2 Prozent binnen Jahresfrist und damit so stark wie zuletzt im April 2023. Unternehmen dürften laut Experten einen ​Teil ​des höheren Kostendrucks ⁠weiterreichen, sodass die Inflation weiter steigen ​könnte.