Die Erzeugerpreise in den USA haben im Juli nur minimal zugelegt. Sie stiegen zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von 0,2 Prozent im Juni.