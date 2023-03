Die Inflation in den USA war zuletzt weiter auf dem Rückzug: Die Teuerungsrate fiel im Februar auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent im Januar. Es war der achte Rückgang in Folge. Doch das Ziel der Notenbank Federal Reserve, die eine Inflationsrate von 2,0 Prozent anstrebt, bleibt noch immer weit entfernt. Die Zentralbank dürfte daher nächste Woche auf Zinserhöhungskurs bleiben. An den Finanzmärkten wird trotz der jüngsten Turbulenzen im US-Regionalbankensektor eine Erhöhung um einen Viertel-Prozentpunkt erwartet. Derzeit liegt der Schlüsselzins in einer Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent.