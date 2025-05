Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 2,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate bei revidiert 3,4 Prozent gelegen. Zuvor war ein Plus von nur 2,7 Prozent ermittelt worden.