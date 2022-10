In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - also bevor die Produkte weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Aus ihnen lassen sich frühe Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise ablesen. Diese stiegen zuletzt um 8,3 Prozent. Für die am Donnerstag anstehende Inflationsrate für September erwarten von Reuters befragte Experten einen Wert von 8,1 Prozent. Das Stabilitätsziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent wäre damit noch immer weit entfernt.