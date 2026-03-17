Das gleiche Kursziel ruft Vontobel aus. Die Einstufung lautet ebenfalls «Buy». Nach den Zahlen 2025 passe er seine Prognosen für den Röntgen- und Hochfrequenzspezialisten an, schrieb der Analyst Micheal Foeth. Dabei trage er Einmaleffekten und verstärkten Wechselkursbelastungen Rechnung. Obwohl Comet keine konkreten Prognosen für das erste Quartal 2026 oder das Gesamtjahr abgebe, bleibe er mit Blick auf das Wachstum zuversichtlich. Dieses werde von der starken Nachfrage nach KI- und Rechenzentrums-Chips getragen. Zusätzlich stützen steigende Investitionen in Produktionskapazitäten, neue Chip-Technologien und die zunehmende Marktdurchdringung neuer Produkte die Entwicklung.